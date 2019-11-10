مطار شرم الشيخ ينقذ طائرة من كارثة محققة بعد اندلاع النيران بإطاراتها

المصدر: البيان الكتروني

العناية الإلهية ثم حرفية فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنقذ طائرة أوكرانية من كارثة محققة إثر اندلاع حريق في أحد إطاراتها. حيث أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية أن حريقا اندلع في إطار طائرة تابعة لشركة "إسكاي أب" الأوكرانية، يوم أمس السبت، عقب هبوطها في مطار شرم الشيخ قادمة من زابارودغا، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك، مما تسبب في اشتعال النيران.

وقام فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني، الطيار سامح الحفني، أن طاقم الخدمة الأرضية بالمطار هو من اكتشف بداية الحريق، وأوقفوا قائد الطائرة بعد ملاحظتهم تسرب غاز الهيدروليك بإطار الطائرة وهو ما تسبب في الحريق.

وأضاف أن قائد الطائرة لم يعلم بالحريق وكان يسير بشكل طبيعي، لكن العاملين بالمطار أسرعوا في توجيهه وتعاملوا مع الحريق باحترافية على الرغم من خطورة الحريق عليهم.

وأشار إلى أن الحريق اندلع في إحدى الإطارات القريبة من صندوق وقود الطائرة، التي يبلغ 3500 كيلو من مادة البنزين القابلة للاشتعال وكان على متن الطائرة 189 سائحا.

وأوضح أن السائحين عندما نزلوا من الطائرة لم يدركوا أن الوضع بهذا الشكل، ولولا سيطرة العاملين على الحريق كانت انفجرت عجلة الطائرة في غضون دقائق.

من جانبه، وزير الطيران المدني المصري، الفريق يونس المصري، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ على احترافيتهم العالية في التعامل مع حريق الطائرة الأوكرانية، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك.

كما أشاد قائد الطائرة الأوكرانية بطاقم الخدمات الأرضية وفريق الطوارئ بمطار شرم الشيخ في التعامل مع الحريق من حيث سرعة الاستجابة والدعم السريع في إطفاء الحريق و إخلاء الركاب دون أي خسائر في الأرواح.