وفاة 5 مصريين في حادث مروع بالكويت

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وزارة القوى العاملة المصرية إنها تتابع مع مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بالكويت، وفاة 5 عمال مصريين بحادث مروري في الكويت.

وأكدت الوزارة أنها تتابع عن كثب ملابسات الحادث، وتراقب إجراءات نقل الجثامين والمستحقات المالية والتعويض؛ وذلك بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة المصري، تقريرا عاجلا من المستشار العمالي أحمد يوسف، قال فيه إن الحادث وقع، الأربعاء، لدى توجه "ميكروباص" شركة العمال المصريين "تشييد الجزيرة" إلى موقع العمل في الأحمدي، وكان يقل 12 عاملًا.

وأضاف التقرير أنه أثناء سير الميكروباص حدث انفجار في العجلة الخلفية، ولدى تغيير العجلة اصطدمت شاحنة نقل مياه بالعمال، ما أسفر عن مصرع 5 مصريين هم: "محمد أحمد بهجات أحمد، من أسيوط، وجمال سليم عبيد رسلان، من قنا، ومكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة، وأحمد عبداللاه حسن عبداللاه، من سوهاج، وحمادة عبداللطيف شرقاوي عبداللطيف سائق الميكروباص، من سوهاج".