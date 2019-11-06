شاهد لحظة سقوط عمود إنارة فوق سيارة مارة في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

قد يقود الحظ العاثر صاحبه إلى أن يقع عليه عمود إنارة وهو يمر في الشارع، كما أظهر فيديو بثه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، ويوثق المقطع سقوط عمود الإنارة على سيارة أحد المواطنين أثناء مروره صدفة في شارع بحي البديعة في العاصمة السعودية الرياض.

كما أظهر الفيديو الذي بثه موقع صحيفة "المدينة" السعودية الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السيارة جراء سقوط عمود إنارة الكبير عليها.