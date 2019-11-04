وفاة طفل كويتي دهساً أمام مدرسته

المصدر: البيان الإلكتروني

توفى اليوم "الاثنين" طفل كويتي، "6 سنوات"، أمام مدرسته إثر تعرّضه لحادث دهس أليم في منطقة السلام بمحافظة حولي.

ونعت وزارة التربية الكويتية الطالب عبر حسابها الرسمي في تويتر": إيمانًا بقضاء الله وقدره، ينعي وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.د حامد العازمي والأسرة التربوية، يعقوب أحمد الجفيني، الطالب بمدرسة شيخان الفارسي الابتدائية بنين، التابعة لمنطقة حولي التعليمية، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره الطريق بمواقف."

واوضحت الوزارة انها بأنها تتابع التحقيقات الجارية في وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات الحادث، مؤكدة حرصها الشديد على جميع ابنائنا الطلبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

أثار الحادث موجة كبيرة من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انتقد الناشطون غياب الإجراءات اللازمة أمام المدارس لتجنب مثل هذه الحوادث.

