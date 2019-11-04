بالفيديو.. سائق حافلة مسلح بسكين يدهس الحشد في إسطنبول ويصيب 13 شخصاً

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

اعتقلت الشرطة التركية رجلاً متهمًا بدهس حشد من المارة في محطة حافلات مزدحمة بإسطنبول ثم هاجم من حاولوا منعه من الفرار من مكان الحادث، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم الإنجليزي، كان ثلاثة مواطنين إيرانيين وطفلين من بين المصابين. كما طعن المشتبه به البالغ من العمر 33 عامًا رجلًا حاول منعه من الهرب.

ويظهر مقطع فيديو تم التقاطه في أعقاب الهجوم عمال الطوارئ والشرطة في محطة الحافلات التي تم تطويقها. فيما يجلس العديد من الأشخاص على الرصيف ولم يتضح ما إذا كانوا من بين المصابين.

ولا تزال الشرطة تحاول إيجاد الدافع وراء الحادث المروع.