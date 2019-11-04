مقتل 17 شخصا وإصابة 50 آخرين في حادث سير في نيبال

المصدر: د ب ا

لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب 50 آخرين عندما انحرفت حافلة ركاب مكتظة عن الطريق وسقطت في نهر في شمال وسط نيبال، حسبما قالت الشرطة المحلية اليوم الاثنين.

وأفاد ضابط الشرطة مادهاف كافل بأن الحافلة سقطت لمسافة 70 قدما وانزلقت إلى نهر صنكوشي في مقاطعة سيندوبالكوك في وقت متأخر مساء أمس الأحد.

وقال إن 21 راكبا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات القريبة وفي العاصمة كاتماندو، مضيفا أن خمسة منهم في حالة حرجة.

وافاد بأن اكتظاظ الحافلة قد يكون ساهم في الحادث. وكان الركاب في الطريق إلى كاتماندو قادمين من دولاخا، وهي مقاطعة في شمال شرق البلاد.

ويبعد موقع التحطم نحو 120 كيلومترا شرق كاتماندو.

يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة إلى حد ما في نيبال ذات الطبيعة الجبلية، التي شهدت في السنوات الأخيرة حملة لبناء الطرق التي تربط المناطق النائية بالبلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد.