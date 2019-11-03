حريق في طائرة رئيس الوزراء الياباني

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكر مسؤولون يابانيون، أن حريقاً صغيراً نشب، أمس الأحد، في مطبخ على متن طائرة الحكومة اليابانية، التي تقل رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، المتجهة إلى تايلاند.

وأفادت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، التي أوردت النبأ، أن الحريق بدأ في فرن مطبخ في القسم الخلفي من الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 777-300 إي آر»، عندما كان أفراد طاقم الطائرة يعدون وجبات على متن الطائرة، وتم إخماد الحريق على الفور، ولم يسفر عن إصابات.

وذكر المسؤولون أن ذلك لم يسبب تغيير خطة الطيران.

وكان آبي قد غادر مطار «هانيدا» في طوكيو، متوجهاً إلى تايلاند، لحضور سلسلة من القمم، ذات الصلة برابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وكانت الطائرة، التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية، قد تم إدخالها في الخدمة في أبريل، لتحل محل الطائرة الحكومية السابقة، وهي من طراز «بوينغ 747».