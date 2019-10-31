تقتل رضيعها لأنه وسّخ حفاضته!

المصدر: دبي - عبد الرحمن دوار

لفظ طفل رضيع (20 شهراً) أنفاسه الأخيرة الجمعة الماضية في أحد مستشفيات مقاطعة كويتا جنوب شرق ولاية أتلانتا الأمريكية، حيث عثر الأطباء على آثار ضرب وكسر في فك الرضيع ودماء سائلة، ما أثار شكوكهم وحملهم على الاتصال بالشرطة.

وقالت ترينيتي (23 عاماً)، وهي والدة الطفل، إن رضيعها سقط في حفرة، وإن الآثار الموجودة على جسده كان بسبب ذلك، غير أن التقارير الطبية كشفت أن الآثار التي تم العثور عليها لا تؤيد رواية الأم التي حُولت إلى التحقيق الأمني، حيث اعترفت لاحقاً بأنها من قامت بضرب ابنها بسبب اتساخ حفاضته، وعلى إثر ذلك تم تحويل السيدة للمحاكمة بتهمة القتل.

يشار إلى أن تقارير إعلامية نقلت بداية العام الجاري في مدينة ويتشيا بولاية كنساس جريمة بشعة، إذ أقدمت أم على قتل رضيعها الذي يبلغ من العمر عامين ضرباً؛ لأنه رفض تناول قطعة من الطعام.

وبحسب التقارير فإن الشرطة عندما وصلت إلى منزل الأم القاتلة عثرت على ابنها في حالة مروّعة ويعاني من إصابات عدة في رأسه وذراعيه ليتم نقله إلى المستشفى، ومكث هناك يومين ثم فارق الحياة.