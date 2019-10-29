السعودية .. وفاة 7 أشخاص جراء العاصفة المطرية بحفر الباطن

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي 7 أشخاص وأصيب 11 آخرون، جراء العاصفة المطرية التي ضربت محافظة حفر الباطن السعودية، حسبما ذكرت صحيفة " الوطن " .

وبحسب الصحيفة فقد أدت الرياح القوية وتساقط البرد إلى أضرار مادية في المباني والسيارات وأعمدة الكهرباء.

وأوضحت الصحيفة أن الدفاع المدني في حفر الباطن تلقى خلال الحالة المطرية 1176 بلاغًا، وباشر 4 حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز لمركبة، في حين نتج عن الحالة المطرية 7 وفيات، و11 إصابة، وإخلاء 16 شخصا، وإيواء 7 آخرين، وتضرر 40 مركبة و3 منازل.

وأعلنت المؤسسات التعليمية بمحافظة حفر الباطن تعليق الدراسة، حتى تجاوز الحالة المطرية والأضرار التي لحقت بطرق المحافظة.