شاهد.. ثوران بركان بيتون دي لا فورناس في جزيرة ريونيون الفرنسية

المصدر: البيان الإلكتروني

ثار بركان بيتون دي لا فورناس في جزيرة ريونيون الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، السبت الماضي للمرة الخامسة منذ بداية العام الجاري. بحسب قناة (BFMTV) الفرنسية.

وبركان بيتون دي لا فورناس هو بركان درعي على الجانب الشرقي من جزيرة ريونيون في المحيط الهندي، ويعد حاليًا واحدًا من أكثر البراكين نشاطًا في العالم، إلى جانب كيلاويا في جزر هاواي وسترومبولي وإتنا في إيطاليا وجبل اربيس في القارة القطبية الجنوبية.

يذكر أن آخر ثوران لبركان بيتون دي لا فورناس كان في 11 أغسطس الماضي.

شاهد.. ثوران بركان بيتون دي لا فورناس في جزيرة ريونيون الفرنسيةhttps://t.co/FqwbiUJ1To#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/clk76RwvXU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 27, 2019