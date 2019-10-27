امرأة سعودية تنقذ حياة 7 أشخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" أكد وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن امرأة متوفاة دماغيا، أنقذت حياة 7 أشخاص عن طريق تبرعها بأعضائها الداخلية عبر سلسلة عمليات ناجحة استغرقت 24 ساعة.

وقال الربيعة مساء يوم أمس إن: "فريقا طبيا تمكن من نقل أعضاء مريضة ميتة دماغيا وبنجاح لسبعة أشخاص".

وبحسب الوزير السعودي فإنه قد جرى تقسيم الكبد إلى جزئين وزراعتها لمريضين اثنين، كما جرى زراعة كلية وبنكرياس لمريض، وفصل الرئتين لمريضين، وتمت زراعة القلب لمريض، والكلية لمريض آخر".

وأشار الربيعة إلى أن العمليات تمت بنجاح، وأنها استمرت بشكل متواصل لمدة 24 ساعة.