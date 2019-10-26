بالفيديو.. تساقط ثلوج غزيرة على كولورادو الأمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

تساقطت الثلوج بغزارة في مقاطعة دوغلاس، كولورادو بأمريكا، حتى تم إصدار تحذير من العاصفة الشتوية القادمة.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج بعد هطولها إلى ما يقارب 8 بوصات (حوالي 20.30 سم) خلال الليل في بعض مناطق الولاية، وفق "يورونيوز".

ويشير التحذير إلى صعوبة السفر، والذي يسببه تساقط الثلوج الغزير ويؤدي لحجب الرؤية ووعورة الطرقات.

وهناك تنبؤات بانخفاض درجات الحرارة وخاصة عند ساعات الفجر لتصل إلى حوالي 20 درجة فهرنهايت (أي -6.6 درجة مئوية).