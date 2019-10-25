تعرف إلى الإعصار "ميديكين" الذي يقترب من مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، معلومات عدة عن الإعصار "ميديكين"، الذي يقترب من السواحل المصرية، ويتوقع وصوله خلال ساعات.

ويمكن حصر تلك المعلومات بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية في الآتي:

1ـ وصفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" هذا الإعصار المدارى بـ "النادر"، الذي يضرب الحد الشرقي للبحر المتوسط.

2ـ توقعت "ناسا" أن يضرب هذا الإعصار مصر والأراضى الفلسطينية المحتلة والأردن.

3ـ تصاحب الإعصار عاصفة مدارية وأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الفيضانات في المناطق الساحلية، وهو أمر"نادر للغاية بشكل لا يصدق في أقصى شرق البحر المتوسط"، وفقًا لمكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة.

4ـ يمتد الإعصارعلى مسافة 300 ميل عبر أقصى البحر الأبيض المتوسط​، وقد التقطت صور للإعصار، بينما كان متوقفا على بعد 100 ميل تقريبًا جنوب غربي قبرص ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي على القمر الصناعي.

5ـ يتميز الإعصار "ميديكين" بالسمات الاستوائية وغير الاستوائية، مع إعصار استوائي صارم لم يسمع به أحد في البحر الأبيض المتوسط،

6ـ ذكرت ناسا أن غرابة هذا الإعصار تكمن في أن حوض المتوسط صغير مقارنة بمعظم أحواض المحيطات التي تشهد تلك الإعاصير المدارية.

7ـ يتوقع نظام «GFS» الأمريكي أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 40 - 50 ميلا فى الساعة، وسيكون قويًا في أقصى شرق مصر.