القبض على متهمين بقتل 39 شخصاً وإلقاء جثثهم في حاوية

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت الشرطة البريطانية أنها احتجزت شخصين، للاشتباه في تآمرهما مع موظفي المرور وبالقتل غير العمد لـ 39 شخصا.

وتقول شرطة مقاطعة إسكس إنها ألقت القبض على رجل (38 عاما) وامرأة (38 عاما) في بلدة وارينتون شمال غرب البلاد، اليوم الجمعة خلال تحقيقاتها بشأن وفاة 39 شخصا، يُعتقد أنهم مواطنون صينيون، تم العثور عليهم في حاوية شاحنات في جنوب إنجلترا صباح أمس الأول الأربعاء.

وأضافت الشرطة "مازال ، سائق الشاحنة في الحبس للاشتباه في تورطه في القتل"وفقا لوكالة الأنباء اللأمانية (د ب أ).

وكانت الشرطة في جنوب شرقي إنجلترا قد أعلنت أمس الأول الأربعاء أن خدمات الطوارئ عثرت على 39جثة داخل حاوية يُعتقد أنها قادمة من بلغاريا.