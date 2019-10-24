ضحايا الشاحنة البريطانية الـ 39 صينيون

المصدر: وكالات

قالت قناة "آ.تي.في نيوز" التلفزيونية اليوم الخميس إن جميع الضحايا التسعة والثلاثين الذين عُثر على جثثهم في شاحنة بمنطقة إسيكس الصناعية قرب لندن أمس مواطنون صينيون.

وكان قد عثر أمس على 39 جثة داخل شاحنة في لندن، بحسب ما ذكرت الشرطة البريطانية، التي أضافت أنه تم إلقاء القبض على سائق الشاحنة.

وأعرب رئيس الحكومة البريطانية عن صدمته إزاء الواقعة. فيما لاتزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الملابسات، بحسب "يورونيوز".

وقالت شرطة مقاطعة إسكس إن الأمر بدأ بالتحقيق في بلاغ تم تلقيه في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء بشأن "شاحنة بحاوية داخلها أشخاص" عند حديقة ووترجليد الصناعية قرب بلدة غرايز، شرق لندن.

وأضافت أن "خدمات الطوارئ وصلت للحاوية، ولكن للأسف تأكد وفاة 39 شخصا".

وذكر بيان شرطة إسيكس بأن "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها".