الادعاء العام يطلب إعدام قتلة سائحتين اسكندنافيتين بالمغرب

المصدر: ا ف ب

التمس ممثل الادعاء العام ليل الأربعاء تأييد الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة بقتل سائحتين اسكندنافيتين في المغرب "مع التنفيذ"، ورفع عقوبة متهم رابع من السجن المؤبد إلى الإعدام. وتشارف محاكمة هؤلاء أمام الاستئناف على نهايتها.

وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما) في ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وقضت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط في يوليو بإعدام كل من عبد الصمد الجود (25 عاما) ويونس أوزياد (27 عاما) ورشيد أفاطي (33 عاما) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.

وجدد المتهمون الثلاثة أمام الاستئناف اعترافهم بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة، ليبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.

والتمس ممثل النيابة العامة أيضا رفع الحكم في حق عبد الرحيم خيالي (33 عاما) من السجن المؤبد إلى الإعدام. واعترف الأخير بمرافقة القتلة أثناء تعقب الضحيتين، لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.

كما طلب تأييد أحكام الإدانة بالسجن بين خمسة أعوام وثلاثين عاما في حق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة. وأدين هؤلاء بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة".

وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعة مفصلة على "خطورة المشاريع الإرهابية التي خطط أفراد هذه الخلية للقيام بها في المغرب، بعدما تعذر عليهم الالتحاق بتنظيم داعش في بؤر توتر خارج المملكة".

وأشار إلى أنهم قرروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبدا يهوديا في مراكش عاصمة السياحة المغربية، واستهداف قوات الأمن والاستيلاء على أسلحتهم.

وبين المتهمين في هذه القضية أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) يقيم في المغرب وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما. وشدد ممثل النيابة العامة على كافة التهم المنسوبة إليه.

وباستثناء المتهمين الأربعة الرئيسيين جدد باقي أفراد المجموعة، في جلسات سابقة أمام الاستئناف نفيهم أي صلة لهم بالجريمة، بحسب ما أكده محاموهم لوكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق مساء الأربعاء طلب المحامي عز الدين قباج من المحكمة رفع مبلغ التعويض الذي صدر لفائدة ذوي الضحية النروجية مارين من مليوني درهم (نحو 180 ألف يورو) إلى 5 ملايين (نحو 480 ألف يورو).