يشعل النار في نفسه ومروحية تتدخل لإنقاذه

المصدر: وكالات

أشعل رجل سوري كردي النار في نفسه، أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في جنيف، الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن الإسعاف نقلت الرجل من المكان، وهو ما يزال على قيد الحياة، بعد أن أشعل النار في نفسه أمام مقر المفوضية.

وذكرت وكالة رويترز أن الرجل السوري في الثلاثينات من عمره، ويقطن في ألمانيا، وتم نقله بواسطة مروحية لمستشفى قريب بعد الحادث بحسب سكاي نيوز.

وقال متحدث باسم الشرطة: "بالنظر لحالته، من المستحيل سؤاله عن دوافعه للقيام بحرق نفسه، ولكننا نتوقع أن يكون السبب سياسيا".

وذكرت الوكالة أن الرجل حاول اقتحام مقر المفوضية بعد إشعال النار بنفسه، ولكن رجال الأمن أوقفوه وقاموا بإطفاء النيران بمساعدة مسعفين.