مصرع 11 شخصا في إنهيار سد بروسيا

المصدر: د ب ا

لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم إثر انهيار سد في منطقة كراسنويارسك في شرق سيبيريا اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن وزارة الطوارئ.

وقالت الوزارة إن الحادث وقع على نهر سيبا، بالقرب من مستوطنة شيتنكينو في حوالي الساعة السادسة صباحا (2300 بتوقيت جرينتش).

وأوضحت "تاس" أن السد كان مشيدا على خزان تابع لشركة تقوم بتعدين الذهب، حيث يعمل حوالي 270 شخصا في الوقت الراهن.

وتسبب انهيار السد في غمر المنطقة التي يعيش فيها العمال بشكل مؤقت في موقع العمل.

وتنفذ السلطات حاليا عملية إنقاذ، وأشارت تقارير أولية إلى أن 15 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين".

وأضافت الوزارة أنها تعتزم استدعاء فرق إنقاذ من مناطق مجاورة لدعمها في عملية الإنقاذ.