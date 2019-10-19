اعتقال محتال جنى ملايين بخديعة محبي الفنون في ألمانيا

المصدر: د ب ا

أعلنت الشرطة الألمانية أمس الجمعة أنها تمكنت من إلقاء القبض على شخص يعتقد أنه محتال قام ببيع أعمال فنية ذات قيمة عالية وحصل من خلال ذلك على ملايين اليورو كمقدم من محبي الفنون على أمل تسليمهم الأعمال الفنية.

وأضافت الشرطة والادعاء العام أن الرجل / 67 عاما/ مثل يوم الخميس أمام قاضي التحقيقات، وأنه حصل على هذه الأموال الضخمة من خلال طلبه عربونا عالي القيمة لتدبير هذه الأعمال الفنية للراغبين، إلا أنه لم يسلمهم شيئا.

ويتم التحقيق معه على اساس الاشتباه في ارتكابه الغش الفاحش وتزوير مستندات.

ولم تدل الشرطة ببيانات عن عدد من تعرضوا لخدع هذا الرجل.

كانت قوة من الشرطة فتشت أول أمس الخميس خمسة عناوين بين شقق خاصة ومقار عمل تابعة للرجل في ولايتي برلين وبراندنبورج، حيث تحفظت على ممتلكات وأدلة إدانة.

وألقت السلطات القبض على الرجل في عنوان سكنه بحي شارلوتنبيرج في برلين، وتلا القاضي عقب ذلك أمرا بالقبض عليه مع التخفيف.

وقالت متحدثة باسم الشرطة مفسرة أمر القاضي: "إنه لن يحتجز في الحبس الاحتياطي ولكن سيتلقى الزامات مشددة بتسجيل نفسه لدى السلطات".