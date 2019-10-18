شاهد.. التأثير المدمّر لإعصار هاغيبيس

المصدر: البيان الإلكتروني

تُظهر لقطات فيديو التقطتها طائرة بدون طيار التأثير المدمر لإعصار هاغيبيس، أحد أكبر الأعاصير التي ضربت اليابان على الإطلاق، بحسب قناة (NHK WORLD News) اليابانية.

وما زال الناس في المناطق التي اجتاحها الإعصار هاغيبيس يواجهون تحديات في التعافي من آثار الفيضانات.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 77 شخصا، وما زال عمال الإغاثة يبحثون عن 9 مفقودين، وفق (اليابان بالعربي).

فقد أغرقت الأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار نحو 23 ألف هكتار من أراضي البلاد، كما أدى الإعصار أيضا إلى انقطاع إمدادات المياه عن أكثر من 105 آلاف منزل، ومن غير المعروف حتى الآن كم من الوقت ستستغرق عودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي.

وأعلنت شركات الطاقة الكهربائية أن إمدادات الكهرباء استعيدت في أغلب المنازل باستثناء نحو 1000 منزل في المناطق التي تعرضت لانزلاقات.