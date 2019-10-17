السعودية .. ارتفاع عدد وفيات حافلة المعتمرين

المصدر: د ب ا

ارتفع عدد المعتمرين الذين توفوا في حادث مروري غربي السعودية إلى 35 شخصاً من جنسيات آسيوية وعربية.

وكشف المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة أمس الأربعاء، في بيان له، أن حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين من جنسيات آسيوية وعربية اصطدمت بمعدة ثقيلة (شيول) بالكيلو 170 بطريق الهجرة الذي يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة.

وأوضح أن الجهات الأمنية المختصة باشرت الحـادث الذي وقع في مركز الأكحل بالمنطقة، بمساندة فرق هيئة الهلال الأحمر، حيث نتج عنه وفاة 35 وإصـابة 4 آخرين من ركاب الحافلة.

وأضاف المتحدث أنه تم نقل جميع المصـابين إلى المستشفى، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة ملابسات الحـادث.