مقتل إعلامي وأسرته في إقليم كردستان العراق

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل أمس الأربعاء إعلامي في شبكة (ان. ار. تي) الإعلامية مع زوجته وطفلهما إثر إطلاق النار عليهم داخل سيارتهم في مدينة السليمانية، 365 كيلومترا شمال شرق بغداد.

وقال شوان عادل مدير الشبكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء أمس الأربعاء إن "امانج باباني وزوجته لانه محمد وطفلهما قتلوا داخل سيارتهم بالقرب من مرآب سيارات مدينة السليمانية إثر إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين".

وأضاف عادل أن "جثامين القتلى أودعت لدى دائرة الطب العدلي في السليمانية".

يذكر أن امانج هو مقدم برنامج بلا حدود في قناة (ان.ار.تي) وزوجته كانت اعلامية أيضا لسنوات في قناة كوردسات قبل أن تعتزل العمل الإعلامي.

ولم يدل أي مصدر بالشرطة في المدينة بأية تصريحات رسمية حتى الآن عن ملابسات الحادث.

وقد أدان الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في ببيان صحفي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه حادثة مقتل الإعلامي امانج باباني، مشددا على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية في السليمانية بإجراء تحقيقات فورية ودقيقة للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.