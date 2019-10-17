مقتل شرطيين وجرح 20 طفلاً بانفجار في أفغانستان

المصدر: كابول - وكالات

قُتل شرطيان على الأقل وأصيب نحو 20 طفلاً بجروح في انفجار شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة في شرق أفغانستان، أمس، وفق مسؤولين. وقال الناطق باسم حاكم ولاية لغمان أسد الله دولت زاي، إن الانفجار أمام مقر الشرطة دمر جزئياً مدرسة دينية مجاورة.

وأضاف أن التلاميذ جرحوا من جراء الزجاج المتطاير، وأن قرابة 20 تلميذاً أصيبوا بجروح.

وجرح أيضاً ستة من عناصر الشرطة، وأكدت وزارة الداخلية الحصيلة، واتهمت طالبان بالوقوف وراء التفجير، فيما لم تصدر الحركة بعد أي بيان. وتنتظر أفغانستان حالياً نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي. وشهدت عملية الاقتراع هجمات محدودة تبنّتها طالبان التي سعت لعرقلة العملية الديمقراطية.