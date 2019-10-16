لحظات المرح على قطار أفعواني في الصين تتحول إلى كابوس

المصدر: البيان الإلكتروني

قبل لحظات من انتهاء جولة ترفيهية في قطار أفعواني، انقطع التيار الكهربائي فجأة عن مدينة ملاه في الصين، ليتحول الأمر الممتع إلى للحظات صعبة مرت وكأنها دهر على الركاب.

وبحسب اللقطات التي حققت انتشارا على نطاق واسع في موقع "ويبو" الصيني، الشبيه بموقع "تويتر"، يظهر ركاب القطار الأفعواني وقد علقوا في السماء.

وذكر موقع سكاي نيوز عربية، إن ركاب القطار الباحثين عن الإثارة تركوا معقلين في الهواء على ارتفاع 60 مترا تقريبا، ورؤوسهم للأسفل، في الواقعة التي شهدتها مدينة ليني شرقي الصين.

وأظهرت لقطات الفيديو حالة الرعب التي عاشها العالقون، خاصة أن الأمر وقع عندما كان القطار على وشك الهبوط من أعلى نقطة في مساره.

وتكشف اللقطات أن بعض ركاب القطار نجحوا في تحرير أنفسهم، ومشوا على أرجلهم عبر مسار القطار المتعرج الخطر ثم إلى سلم الإنقاذ، بهدف النجاة بأنفسهم من خطر السقوط.

ولحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى في الحادث، وتمكنت طواقم مدينة الملاهي الصينية، التي تقع في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، من إنقاذ العالقين عبر سلالم الطوارئ.

وقالت متحدثة باسم المتنزه لمجلة "بيبر" الصينية، إن الحديقة والمنطقة المحيطة تعرضت لانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى تعطل القطار.

وأضافت أن موظفي الحديقة أنقذوا الزوار المحاصرين في أقرب وقت ممكن، موضحة: "شركة الكهرباء لا تعرف سبب انقطاع التيار الكهربائي أيضا. ربما كان هناك حادث في مكان ما".

وحدثت الواقعة في متنزه "فونيكس هابي ورلد" الذي افتتح في عام 2016، وهو أكبر مجمع ترفيهي في مدينة ليني، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة.

ويبلغ ارتفاع القطار الأفعواني 60 مترا، فيما يقطع رحلة طولها كيلومترا تقريبا.