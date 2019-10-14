سياح يعيشون 3 ساعات من الرعب في حديقة

المصدر: دبي - عبدالرحمن دوار

عاش عدة سائحين ساعات من الخوف والرعب حينما توقفت بهم لعبة الأرجوحة العمودية فجأة في حديقة واليبي بمدينة فالفري البلجيكية، حيث بقوا عالقين على ارتفاع 35 متراً لأكثر من ثلاث ساعات والنصف الساعة قبل أن تتمكن عناصر الإنقاذ من الوصول إليهم ومساعدتهم على النزول.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الأرجوحة التي يبلغ ارتفاعها 77 متراً تعطلت فجأة وتوقفت عن الحركة ما أثار فزع الركاب الذين كانوا على متنها، مشيرة إلى أنه وبعد نحو ساعة وبعد فشل كل المحاولات تشغيل العجلة من جديد أطلق المسؤولون بالحديقة نداء استغاثة على «تويتر» لتتدخل فرق الدفاع المدني غير أن السلم المستخدم كان قصيراً ولم يصل إلى هذا الارتفاع الذي كان فيه السائحون العالقون مما دفع بعناصر الدفاع المدني لاستخدام تقنية أكثر تقدماً لم تشر إليها التقارير من أجل الوصول إلى الركاب غير أنها كشفت أن هذه التقنية استغرقت وقتاً طويلاً.

وبحسب التقارير فإن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها في هذه الحديقة، حيث تجرى عمليات الصيانة بشكل دوري كل عام في حين تبقى أسباب هذه المشكلة التقنية مجهولة.

يشار إلى السلطات الفرنسية اضطرت 30 ديسمبر الماضي إلى الاستعانة بطائرة مروحية لإنقاذ 8 ركاب في حادثة مماثلة على ارتفاع 50 متراً بإحدى حدائق مدينة رين.