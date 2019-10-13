بالفيديو.. إجازة عائلية في فندق كادت تتحول إلى مأساة!

المصدر: راضية آيت خداش

انقذ رجال الإطفاء طفلاً علق رأسه في أريكة ليلة الأحد الماضي فى مدينة نانتونغ بشرق الصين.

وكان الصبي البالغ من العمر ست سنوات قد سافر مع والديه للاستمتاع بالعيد الوطني لمدة سبعة أيام وأقاموا في فندق نانتونغ. ولكن الإجازة كادت تتحول إلى مأساة، بعدما وضع الصبي رأسه في فتحة أريكة بدافع الفضول، وعلق بها.

ونجح رجال الإطفاء في إنقاذ الطفل باستخدام أداة توسيع هيدروليكي لتوسيع مساحة الحفرة أولاً، ومن ثم استخدموا المقص لإزالة أجزاء الأريكة.

وكان على رجال الإطفاء توخي الحذر الشديد لتجنب إلحاق الأذى بالطفل، واستخدموا القماش لتغطية رقبته.

وتم إنقاذ الصبي بنجاح، وحث رجال الإطفاء الآباء على الانتباه إلى السلوكيات الخطيرة لأطفالهم خلال السفر.