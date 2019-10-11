شاهد.. حالة تأهب قصوى في كاليفورنيا بسبب الحرائق

المصدر: أ ف ب

قال مسؤولون إنه تم إعلان حالة التأهب القصوى في معظم مناطق ولاية كاليفورنيا الجمعة بعد اندلاع حرائق في جنوب الولاية أدت إلى تدمير العشرات من المباني، وتركت العديد من الأحياء بدون كهرباء.

واجتاحت النيران متنزهاً للمنازل المتنقلة على بعد 70 ميلاً (115 كلم) شرق لوس أنجيليس وسط ظروف حارة وعاصفة.

وقالت ابريل نيومان، المتحدثة باسم إدارة مكافحة الحرائق في ريفرسايد، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، إن سائق شاحنة ألقى القمامة من سيارته على جانب الطريق بعد أن اشتعلت فيها النيران، مما أدى إلى اشتعال الحريق.

وقالت الإدارة على موقعها على الإنترنت إن مروحية وأكثر من 200 رجل الإطفاء يكافحون النيران، مضيفة أن 74 مبنى قد تدمر. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وأمرت السلطات بإخلاء نحو 1900 منزل من المنطقة.

واندلع حريق آخر شمال غرب لوس انجيليس امتد على 650 هكتار.

وحذر المتوقعون الجويون من رياح عاتية وظروف "حرجة جدا للحرائق" الجمعة ، بينما أصدرت سلطات الولاية أعلى تحذير من الحرائق.

وعانى أكثر من مليون شخص من انقطاع الكهرباء في الولاية الخميس بعد أن قررت شركات الكهرباء قطع التيار لمنع تكرر تعطل خطوط الكهرباء التي تسببت في حرائق أدت إلى مقتل نحو 90 شخصا.

وصرحت شرطة لوس انجيليس على تويتر أنها تساعد في عمليات الاخلاء وأعلنت "حالة تأهب تكتيكي في أنحاء المدينة".

وفتحت مراكز الاخلاء أبوابها لإيواء المجبرين على الخروج من منازلهم، بحسب رئيس بلدية المدينة ايريك غارشيتي.