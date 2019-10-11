تحطم طائرة في كينيا ونجاة جميع ركابها

المصدر: وكالات

نجا 55 شخصاً من الموت بأعجوبة، هم جميع من كانوا على متن طائرة تحطمت أثناء إقلاعها من مطار في العاصمة الكينية نيروبي.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "سيلفرستون إير" تقلع من مطار ويلسون في نيروبي، متجهة إلى مدينة مومباسا الساحلية، عندما تعرضت للحادث وتحطمت أثناء الإقلاع.

والمثير للدهشة، أن جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 55 شخصاً (50 راكبا و5 من طاقم الطائرة)، نجوا من الموت، ولم يصب بجروح سوى 3 أشخاص، بالإضافة إلى 3 آخرين تعرضوا لـ"صدمة نفسية"، وفق ما ذكر موقع "ديلي نيشن" الكيني.

وأوضحت الشركة المشغلة "سيلفرستون إير"، أن جميع الركاب وأفراد الطاقم غادروا بسلام، دون أن توضح أسباب تحطم الطائرة، لافتة إلى أنها تعمل مع السلطات لتقييم الوضع.

ولم يتم تحديد سبب التحطم على الفور، لكن بعض الطيارين الذين تحدثوا إلى الصحيفة قالوا إنهم يشكون في تلف أحد محركي الطائرة.

وقال المدير العام لهيئة المطارات الكينية غيلبرت كيبي: "لم تسجل أي وفيات، لكن ثلاثة ركاب أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى".