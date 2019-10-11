3 قتلى في انهيار جسر بالصين

المصدر: وكالات

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح عندما انهار جسر على طريق سريع في شرق الصين فوق سيارات كانت تحته، وفق مسؤولين محليين الجمعة.

وأظهرت تسجيلات نشرت على الانترنت جزءاً كبيراً من الجسر في إقليم جيانغسو وهو يتهاوى قبل أن ينهار على سيارات مارة تحته مساء الخميس.

وأظهرت إحدى اللقطات التي نشرت على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي الشبيه بتويتر، لحظة انهيار الجسر ونجاة عربة صغيرة بثلاث عجلات تحته وفرار سائقها.

وأظهرت مشاهد أخرى سيارات سحقت تحت الجسر ولم تظهر سوى الأجزاء الأمامية منها أو مصابيحها تحت كتلة خراسانية رمادية ضخمة.

وأظهر تحقيق أولي أن انهيار الجسر نجم عن شاحنة تخطت حمولتها، بحسب بيان لحكومة مدينة ووشي نشر على موقع ويبو.

وقال البيان إن ثلاث سيارات -إحداها كانت مركونة وليس بداخلها أحد- سحقت، وثلاثة أشخاص في السيارتين الأخريين قتلوا.

وأضاف البيان أن خمس عربات كانت تمر على الجسر بينها شاحنتان.

وأصيب شخصان آخران بجروح في الحادثة، وفق البيان.

وتتكرر حوادث البناء والمرور في الصين.

ففي فبراير 2018 قضى ثمانية أشخاص في وسط مدينة فوشان بإقليم غوانغدونغ عندما تسبب تسرب مياه في موقع بناء محطة قطار انفاق بانهيار طريق رئيسي.