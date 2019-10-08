السعودية.. إخلاء الكلية الجامعية بتربة بسبب حريق

المصدر: البيان الإلكتروني

أخلت الكلية الجامعية بتربة في المملكة العربية السعودية اليوم جميع الطلاب والموظفين احترازيًا بعد نشوب حريق في مولد الجامعة، وتصاعدت سحب الدخان من الحريق وغطت المبنى.

ووفقاً لموقع صحيفة المدينة، باشرت فرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق بمساندة 3 فرق اسعافية تحسبًا لأي إصابات وقد تمكنت من إخماده.

وأكدت مصادر المدينة بأن الحريق نشب في المولد بجوار مبنى الجامعة ولا يوجد إي إصابات إو اختناقات، فيما تم فتح ملف للتحقيق في أسباب الحريق.