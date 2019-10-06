جريمة قتل خلال مقابلة صحفية في المكسيك

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل رجل يشتبه في أنه تاجر مخدرات بالرصاص شمال المكسيك خلال مقابلة مع صحافي أمريكي يعمل لحساب محطة "ناشونال جيوغرافيك" أصيب هو الآخر في الهجوم، وفق للسلطات المحلية.

وقع الهجوم، مساء الجمعة، بحي شعبي في سيوداد خواريس، حيث معدل الجريمة مرتفع جداً في ولاية تشيواوا قرب الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت النيابة العامة في الولاية في بيان: "قتل تاجر مخدرات مفترض عندما كان يجري على ما يبدو مقابلة مع فريق تلفزيوني. فقد وصل رجال مسلحون من عصابة خصمه وأطلقوا النار"، موضحة: "نقل الصحافي إلى مستشفى في المدينة حيث يعالج من طلقة رصاص في الرجل".

ونقل أفراد فريق التصوير الآخرين الذين لم يكشف عن جنسياتهم إلى الولايات المتحدة السبت، وفقاً لموقع العربية نت.

وتعتبر المكسيك من أخطر دول العالم على الصحافيين بعد مقتل نحو 100 منهم منذ العام 2000 على خلفية أعمال عنف مرتبطة بتجارة المخدرات والفساد السياسي.