ينقذان طفلهما من حريق ويموتان بعد قفزهما من الطابق الخامس

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي زوجان بعد قفزهما من الطابق الخامس بسبب نشوب حريق شديد داخل الشقة في منطقة رامنسكي في ضواحي موسكو.

وأثناء محاولة رجال الإطفاء الدخول إلى الشقة، قام الوالد بإنزال طفله البالغ من العمر سبع سنوات باستخدام الحبال، ثم قرر القفز مع زوجته من الطابق الخامس، حيث توفي هو على الفور، بينما فارقت زوجته الحياة في المستشفى.

ووفقا للجنة التحقيق، كان باب الشقة مغلقا بأثاث المنزل، وهو أمر غاية في الغرابة، ويتم الآن التحقيق بذلك.

وأضافت لجنة التحقيق، في بيان لها: "في وقت الغداء، اتصل سكان المبنى بالإطفاء بسبب تصاعد الدخان من الشقة الواقعة في الطابق الخامس، ولم يتمكن رجال الإطفاء من الوصول إلى الشقة على الفور، وذلك بسبب عدم فتح العائلة للباب، وكان مغلقا من الداخل بأثاث المنزل"، وفقا لموقع "لايف نيوز".