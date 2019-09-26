قتلى في انهيار منجم للذهب في تشاد

المصدر: أ ف ب

قال وزير الدفاع والأمن التشادي الخميس أن العديد من الأشخاص قتلوا ليل الإثنين الثلاثاء في انهيار منجم عشوائي للذهب بشمال تشاد في منطقة تسيطر عليها عصابات ومنقبون عن الذهب بطريقة غير قانونية.

ووقع الحادث في بلدة كوري بوغودي قرب الحدود مع ليبيا في محافظة تيبيستي الخاضعة لحال الطوارئ.

وقال وزير الدفاع والأمن محمد أبالي صلاح في اتصال هاتفي مع فرانس برس إن "منجماً انهار".

وأضاف "لا يمكنني أن أقول بشكل دقيق كم عدد القتلى لكن العديد من الأشخاص يعملون في هذه المناجم، ومن المؤكد أن يكون عدد القتلى كبيراً".