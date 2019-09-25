خمسة جرحى في انفجار قنبلة جنوب تركيا

المصدر: (أ ف ب)

أصيب خمسة أشخاص بجروح الأربعاء عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور حافلة نقل شرطيين في محافظة أضنة بجنوب تركيا، وفق وسائل إعلام رسمية.



وقال المحافظ محمود دميرتاش لوكالة الأناضول للأنباء إن الانفجار نجم إما عن عبوة يدوية الصنع أو قنبلة من نوع آخر، وإن أحد الجرحى شرطي، لكن الإصابات ليست خطيرة، وأن الجرحى الأربعة الآخرين كانوا من المارة.



وأضاف إن حالة الجرحى جيدة، حيث نقل المواطنون إلى المستشفى كإجراء احترازي، ولا إصابات بين أفراد الشرطة، وأدلى بتصريحاته بعد أن هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الانفجار.



وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام تركية الحافلة المتضررة تحت جسر للمشاة في منطقة يوريغير، ولم يتهم المحافظ أي جهة بالوقوف وراء الانفجار.



وشهدت تركيا سلسة من الهجمات الإرهابية في 2015 و2016 أودت بحياة المئات وألقيت بالمسؤولية فيها على تنظيم داعش الإرهابي والمسلحين الأكراد.