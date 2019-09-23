مقتل 7 أطفال إثر انهيار حجرة دراسة في كينيا

المصدر: (د ب أ)

أعلن متحدث حكومي أن سبعة تلاميذ لقوا حتفهم وأصيب 57 آخرون بعد انهيار حجرة دراسة في مدرسة ابتدائية بالعاصمة الكينية نيروبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين. وقال "الكولونيل سايروس أوجونا" في مؤتمر صحفي: إن الفصل الدراسي في مدرسة "بريشوس تالنت أكاديمي" الواقعة في ضاحية داجوريتي غربي نيروبي، انهار في الساعة 07:30 صباحا 04:30 بتوقيت جرينتش



وصرح أحد قادة المجتمع المحلي بأنه تم نقل الضحايا الأوائل إلى مستشفى كاثوليكي قريب بدراجة نارية، لأن سيارات الإسعاف استغرقت ساعة ونصف الساعة للوصول.وأعلن الصليب الأحمر عبر حسابه على تويتر أنه قد أنشأ مكتبا للمعلومات والتتبع وسيتم تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحادث.



وأدان أولياء الأمور والسكان إدارة المدرسة لما أسموه "سوء حالة" المبنى المنهار، وقال أحد أولياء الأمور لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : إن المبنى المنهار كانت جدرانه من الصفائح الحديدية، وهو مبنى من طابق واحد سطحه خرساني.



وصرح حول الحادثة مدير المدرسة، موسى وايناينا نديرانجو، إن الانهيار يمكن أن يكون نتيجة أعمال جارية للصرف في أحد جوانب الفصول الدراسية.



وقال المشرع المحلي جون كياري إن المدرسة تقع في مستوطنة غير رسمية فقيرة، وإن جودة المباني يحتمل أنها لا تصل إلى المستوى المطلوب. ومن المتوقع أن يقدم وزير التعليم جورج ماجوها تقريرا عن الحادث في الوقت المناسب.