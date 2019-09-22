شرطة الرياض تقبض على مُعذب طفلته

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعذب طفلته الرضيعة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وفقاً لصحيفة "سبق" الإلكترونية.

وذكرت أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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