بالفيديو.. لحظات رعب على متن طائرة ركاب كندية

المصدر: متابعة البيان الإلكتروني

شهدت رحلة جوية داخلية في كندا الأسبوع الماضي حادثة مروعة إذ اصطدام سرب من طيور الإوز بأحد محركاتها بعد وقت قصير من الإقلاع.

واضطر قائد الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 وتابعة لشركة الخطوط الجوية "Swoop"، المتجهة من أبوتسفورد إلى إدمونتون، لإعلان حالة الطوارئ والهبوط الاضطراري في أبوتسفورد..

وفي الوقت نفسه، شهد الركاب مشهدا مرعبا مع انطلاق كرات نارية حول جناح الطائرة، حيث تمكّن أحد المسافرين من تصوير لقطات للحادثة المخيفة.

وقال متحدث باسم Swoop ، إن الطائرة تخضع لإصلاحات ومن المتوقع أن تعود إلى الخدمة، مؤكداً أن السلامة أولوية بالنسبة للشركة، وستظل دائما في طليعة عملية صنع القرار.