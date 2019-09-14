بالفيديو.. مصرع 6 أشخاص في فيضانات إسبانيا

لقي ستة أشخاص مصرعهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت مناطق بجنوب شرق إسبانيا، وأسفرت عن تعطل خدمات النقل الجوي و السكة الحديد لليوم الثالث.
وسجلت بعض مناطق جنوب شرق إسبانيا كميات قياسية من الأمطار، ما أدى إلى فيضان أنهر وفوضى على الطرق و تعطل حركة النقل.
وأغرقت الفيضانات المفاجئة تلك المنازل وجرفت السيارات في مناطق فالنسيا ومرسية وشرق الأندلس.
بالفيديو.. مصرع 6 أشخاص في فيضانات #إسبانياhttps://t.co/krOrz1aZiz#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7mN6sU88XJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 14, 2019