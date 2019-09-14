بالفيديو.. مصرع 6 أشخاص في فيضانات إسبانيا

المصدر: وام

لقي ستة أشخاص مصرعهم بسبب الفيضانات التي اجتاحت مناطق بجنوب شرق إسبانيا، وأسفرت عن تعطل خدمات النقل الجوي و السكة الحديد لليوم الثالث.

وسجلت بعض مناطق جنوب شرق إسبانيا كميات قياسية من الأمطار، ما أدى إلى فيضان أنهر وفوضى على الطرق و تعطل حركة النقل.

وأغرقت الفيضانات المفاجئة تلك المنازل وجرفت السيارات في مناطق فالنسيا ومرسية وشرق الأندلس.