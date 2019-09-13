بالفيديو.. العاصمة الجزائرية تغرق

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت العاصمة الجزائرية هطول أمطار غزيرة، نتجت عنها سيول جارفة عرقلت حركة السير في عدة مناطق، بحسب قناة "النهار".

وغمرت سيول جارفة ومياه الأمطار العديد من المنازل والمحلات بعدة بلديات العاصمة.

وأعطت تعليمات لفرض حالة استنفار في صفوف الحماية المدنية للتعامل السريع مع مخلفات الأمطار الغزيرة.

وشهدت العاصمة الجزائرية شللا تاما في حركة السير بفعل ارتفاع منسوب المياه في عدة طرقات، كما سجلت عدة نداءات استغاثة للحماية المدنية بعد أن غمرت المياه منازل عدة بحي البساتين ببئر مراد رايس، جنوبي العاصمة.

وتسبب السيول في انسداد كلي لبالوعات صرف المياه بشوارع وأحياء عدة.

وقامت مصالح الحماية المدنية بنشر 500 عون للتعامل مع مخلفات السيول.