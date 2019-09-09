وفاة طالب في الابتدائي خنقاً على يد زميله في الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي طالب يبلغ من العمر 12 عاماً بالصف السادس الإبتدائي بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض، الاثنين، مخنوقًا على يد زميل له.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من قائد المدرسة بحدوث مضاربة بين الطلاب، نتج عنها وفاة أحدهم، بحسب صحف سعودية .

وأفاد المبلغ بأن الحادثه وقعت صباح الاثنين وكانت المضاربة وقعت في ساحة المدرسة وقام أحدهم (بخنق) الطالب المتوفى، وتمت محاولة إسعافه من الهلال الأحمر، وتم نقله لمستشفى الملك خالد الجامعي إلّا أنه فارق الحياة بالطريق وتم إيداعه ثلاجة المستشفى.