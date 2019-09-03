يقتل أخاه بآلة حادة ويصرعه في الحال

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه، في نجع الرشاوين التابعة لقرية الرزيقات بحري، بمدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر بمصر، حيث تعدى عليه الأخ مهشما رأسه بفأس حديدية.

وتلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء وائل نصار، مدير إدارة البحث الجنائي، بمصرع مقيم في نجع الرشاوين بقرية الرزيقات بحري بمدينة أرمنت، وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيق المجني عليه، ويدعى (24 عاما)، عامل، حيث تعدى عليه مهشما رأسه بواسطة فأس حديدية، مما أودى بحياته على الفور، وتم ضبط المتهم.

كما كشفت التحريات، أن المتهم مهتز نفسيا ومصاب بوسواس قهري بحسب صحيفة الأهرام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة، التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.