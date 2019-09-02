السعودية .. انتشال مواطن غريق بمستنقع مياه في وادي لجب

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشلت فرق الدفاع المدني في جازان بالمملكة العربية السعودية جثة مواطن غرق بمستنقع للمياه بوادي لجب في محافظة الريث.

ونقلت صحيفة " الرياض " عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني قوله انه وردنا بلاغ عن غرق شخص بوادي لجب بمحافظة الريث وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن غرق مواطن يبلغ من العمر 28 سنة بمستنقع للمياه بمنطقة وعره التضاريس وبعيده عن مدخل الوادي حيث تم نقل الفرق اللازمة للموقع والبدء بعمليات البحث في المستنقع.

وهناك عُثر على المواطن الغريق وانتشال جثته من المستنقع بواسطة الغواصين ونقلها من الوادي بمساعدة المواطنين لمستشفى الريث العام.

وحذر القحطاني من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ومزاولة السباحة في أماكن تجمعات مياه الأمطار وعدم عبور مجاري الأودية أثناء جريان السيول، كما شدد على ضرورة اتباع ارشادات وتعليمات السلامة في هذه الحالات.