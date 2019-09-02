فرح يتحول لمأتم.. وفاة عروسين واثنين آخرين في انقلاب سيارة الزفاف

المصدر: البيان الإلكتروني

تحول حفل زفاف بقرية منشأة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية بمصر إلى جنازة بعد وصول نبأ مصرع العروسين وشقيقة العروسة وعم العريس نتيجة انقلاب السيارة التي يستقلونها خلال زفافهم وتوجههم للعرس.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي خمس مرات تقل عروسين على طريق المنصورة المحلة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ وتبين انقلاب سيارة ملاكي خمس مرات، وأن السيارة كانت متجهة إلى قرية منشأة البدوي، ويستقلها عروسان وشقيقة العروسة وعم العريس وخلال سيرهما بسرعة اصطدموا ببلدورة بالطريق مما أدى إلى انقلاب السيارة.

وجرى نقل مستقلي السيارة إلى مستشفى الطوارئ الجامعي وهم "سارة.ج.إ"، 18 سنة، وزوجها "محمد.م.ا"، 19 سنة، وشقيقة العروسة "زينب"، 15 سنة، وعم العريس "البادي" إلا أنهم توفوا جميعا داخل غرفة الإفاقة بحسب بوابة فيتو المصرية.

وأكد تقرير مفتش الصحة وجود كسور وكدمات وسحجات وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى الوفاة.