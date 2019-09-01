انتشال جثة امرأة غرقت بـ"غدير البنات

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشلت فِرق إنقاذ الدفاع المدني بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية ، بمشاركة فِرق "مبادرة وأركان وساعد" التطوعية للبحث والإنقاذ، جثة امرأة بعد غرقها في سد غدير البنات القريب من منتزه الردف، فيما يتم البحث عن رجل وفقًا للبلاغ الوارد، لم يتم تحديد هويته، بعد العثور على المركبة التابعة له تقف على حد الماء بالموقع.

وقد تم إيقاف مهام البحث عن الرجل بسبب الليل، وعدم الجدوى من ذلك، على أن يستأنف صباح غد الاثنين في ظل وجود الغواصين التابعين للدفاع المدني والفِرق التطوعية المشاركة، التي تقدم تعاونًا إنسانيًّا كبيرًا مع الجهات الحكومية بحسب صحيفة سبق.

يُشار إلى أن "الطائف" كانت قد شهدت هطول أمطار متوسطة عصر اليوم.