زوج السعودية المختفية في تركيا يخرج عن صمته

المصدر: البيان الإلكتروني

خرج المواطن السعودي، التي اختفت زوجته في مدينة اسطنبول التركية قبل 12 يوما عن صمته ،مبديا استغرابه لعدم الكشف عن أية معلومات رغم مرور تلك المدة الكبيرة .

وأكد زوج المواطنة السعودية عبير المختفية في إسطنبول التركية في حديث خاص لصحيفة " الرياض" السعودية أن البحث جارٍ عن زوجته التي تم اختطافها قبل 12 يوماً أثناء خروجها من الفندق للتسوق في إسطنبول.

وقال زوج عبير : " ليس من المعقول ألا يتم الكشف عن أي معلومات خلال 12 يوماً، على الرغم من وصول رسالة إلي تؤكد عملية الخطف، خاصة بأن المنطقة التي تم اختطافها فيها مزودة بكافة الكاميرات".

ودعا الجميع إلى عدم نشر أي معلومات مغلوطة حتى يتم الكشف عن نتائج البحث والتحقيقات.

وثمن جهود القنصلية السعودية في إسطنبول التي تتواصل معه بشكل يومي وتتابع التحقيقات مع الأجهزة الأمنية التركية حيال القضية.