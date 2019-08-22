بالفيديو .. الشرطة تنقذ رضيعة حاول والدها رميها من النافذة

المصدر: ترجمة - سلوى الحاج

تمكن شرطي روسي بطريقة بطولية من إنقاذ رضيعة تبلغ من العمر 5 أشهر، من بين يدي والدها المخمور والذي كان يمسكها من رجلها مهدداً بإلقائها من النافذة.

وقعت الحادثة في مدينة سارانسك على بعد 500 شرق موسكو، حيث أبلغ عن الحادثة أحد السكان المحليين الذي شاهد الأب وهو يصرخ مهدداً بإلقاء الطفلة من شرفة شقته التي تقع في الطابق الثالث.

ووفقا ً لموقع روسيا اليوم الإنجليزي، تمكن رجال الشرطة من السيطرة على الموقف من خلال الدخول إليه من نافذة الشقة المجاورة، وإلهاء الأب المخمور حتى استطاعوا السيطرة عليه كما شوهد في الفيديو الذي نشرته الشرطة.

وتبين خلال التحقيقات أن الرجل يبلغ من العمر 38 عاماً وله سجل إجرامي وكان قد اعتدى في نفس اليوم على والدة الطفلة وطردها من الشقة. ولحسن حظ الطفلة، تدخلت الشرطة في الوقت المناسب لإنقاذها.

بالفيديو .. الشرطة تنقذ رضيعة حاول والدها رميها من النافذةhttps://t.co/z2NVnNXP8O#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kmjbSj7foK — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 22, 2019