انتشال جثة لاعب كرة قدم غرق فى نهر النيل

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في مصر، جثة عبد الله سامي، لاعب كرة قدم، عقب غرقه بنهر النيل بالصف.

وتفصيلا، تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالصف، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شاب يدعى عبد الله سامي غرق بنهر النيل بمنطقة المعدية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والاستعانة بقوات الإنقاذ النهري، للبحث عن جثمانه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لدفنه.



ووفقاً لموقع "اليوم السابع"، كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الضحية هو عبد الله سامي، لاعب كرة قدم، ولعب لعدد من الأندية البارزة، مثل الشرقية للدخان، والفيوم، والاتحاد.



وسادت حالة من الحزن بين أصدقاء اللاعب، عقب إعلان خبر غرقه بنهر النيل.