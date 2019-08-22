ضبط شابين اقتحاما غرف سائقين ومنازل تحت تهديد السلاح بالرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، أنه في تمام الساعة السادسة من مساء الاثنين الموافق 1440/12/18 ،باشرت الأجهزة الأمنية بلاغاتٍ متوالية عن اقتحام شخصين لغرف السائقين بالمنازل وسلب ما بحوزتهم من نقود وممتلكات ومفاتيحٍ للمركبات تحت تهديد السلاح .

وتمركز معظم الجرائم بأحياء شمال العاصمة الرياض، نتج عن إحداها إصابة سائقٍ خاص بعيارٍ ناري بالفخذ بحسب واس.

وقد تمكنت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بعد تطويق المنطقة وإجراء المسح الأمني الميداني فيها، من رصد المتهمين في ذلك ومتابعتهما وتضييق الخناق عليهما والقبض عليهما ، وهما مواطنان كلاهما في العقد الثاني من العمر

وضبطت بحوزتهما سلاحٍ ناري (مسدس ) و(11) طلقةٍ حية و(191) حبة من مادةٍ محظورة وقطع من مادة الحشيش المخدر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.