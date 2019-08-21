اختفاء فتاة سعودية في إسطنبول

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "عكاظ" عن اختفاء فتاة سعودية في ظروف غامضة وذلك قبل عدة أيام أمام أحد الفنادق بمدينة إسطنبول التركية.

وقالت الصحيفة أنها علمت من مصادر وصفتها بالموثوقة إن السفارة السعودية في تركيا تتابع بدقة تفاصيل الحادثة والتحقيقات المرتبطة بها، إذ تعمل مع السلطات المعنية في تركيا على كشف ملابسات اختفاء الفتاة، التي كانت برفقة عائلتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية التركية قامت بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي اختفت منه الفتاة.

وشهد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تفاعلاً كبيراً مع حادثة اختفاء الفتاة، التي لم يعرف مصيرها حتى الآن، فيما ادعى أحد المغردين وهو "فيصل العنزي" أن الفتاة هي أخته واختفت قبل ستة أيام بعد أن خرجت إلى السوق المجاور للفندق الذي يبعد 50 متراً، مناشداً الجهات المختصة بتركيا التحرك والبحث عنها.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من تعرض مواطنين أثناء تواجدهما في أحد المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين، نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.

وكان سائق شاحنة تركي متهور قد تسبب بحادث راح ضحيتها معلم سعودي وأصيبت فيه زوجته وابنتيه .