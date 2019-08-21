اعتداء وحشي على مواطن سعودي في ماليزيا

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض مواطن سعودي يدعى محمد الحريري وهو خبير في الطيران المدني لاعتداء وحشي في العاصمة الماليزية كوالالمبور من قبل شخص عربي الجنسية.

ونقلت صحيفة " عكاظ " عن سفير خادم الحرمين الشريفين في كوالالمبور محمود قطان أن السفارة تتابع قضية المواطن السعودي المُعتدى عليه من قبل شخص عربي، مؤكدا على أنه تمت إحالة المعتدي للمحكمة والسفارة تتابع ذلك.

وأوضح السفير قطان أن صحة المواطن السعودي جيدة.

من جهته كشف المواطن السعودي المُعتدى عليه عن أن الحادثة وقعت قبل 7 أيام بعد اعتداء تعرض له من قبل شخص عربي في مطعم الفندق الذي كان يسكنه.

وروى الحريري، تفاصيل الحادثة قائلاً : " كنت في رحلة مع عائلتي في العاصمة كوالالمبور، وأثناء دخولنا للفندق والانتظار عند موظف الاستقبال كان هناك شخص عربي يضايقنا ويطلق عبارات عنصرية ضد المملكة، وكنا نتجاهله إلا بالرد بأن المملكة أشرف بقاع الارض حتى انتهينا من تسجيل الدخول والسكن".

وأضاف: " في اليوم التالي وأثناء تواجدنا لتناول وجبة الإفطار وجدت الشخص العربي في مناوشة مع شقيقي ويحاول ضربه حيث حاولت التدخل لإنهاء الخلاف إلا أنه قام بضربي بَصحن على رأسي ووجهي أدى لنزيف حاد ولاذ الجاني بالفرار".

وأشار الحريري، أن المتواجدين السعوديين قاموا بالاتصال بفرق الانقاذ لنقلي للمستشفى، كما قاموا بالاتصال بالسفارة السعودية التي بدورها باشرت التحقيق في الحادث.

وأوضح المعتدى عليه، أنه تعرض لإصابات متنوعة وأجريت له عملية جراحية ويرقد حالياً بالمستشفى لمتابعة حالته. ونوه الحريري، أن السلطات الماليزية قبضت على الجاني، وقامت محققة بزيارته للمستشفى وأخذ أقواله لافتاً أن السفارة تتابع كافة التفاصيل بالحادثة.